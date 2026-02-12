На кинопремии «Герои большой страны» обсудили роль кино в воспитании молодежи

Качественный ценностно ориентированный киноконтент является фундаментом для вечности. Об этом на экспертной дискуссии в рамках III национальной кинопремии «Герои большой страны» заявил глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Мы сейчас живем в уникальное время, потому что герои среди нас — герои специальной военной операции. Есть возможность их увидеть, с ними пообщаться, к ним прикоснуться», — отметил он.

По его словам, такие фильмы в перспективе будут играть ключевую роль в воспитании будущих поколений.

«Закончится специальная военная операция, пройдет какой-то время, придет осознание этого», — сказал он.

Новиков подчеркнул, что съемки фильмов об СВО проходят на уникальных натурных точках, часто с угрозой для жизни.

«Кинематографические группы, которые сегодня работают в новых регионах, рискуют собой как раз из-за этой уникальной натуры. Наверное, это стоит того, потому что получается действительно уникальное», — сообщил он.

Также Новиков отметил смену парадигмы в индустрии. По его словам, три года назад уговорить артистов сниматься в таких проектах было сложно, а сегодня это — доминирующий тренд.

«Люди идут, не боятся, понимают, что им потом не перекроют кислород там где-то в профессиональном сообществе», — сказал глава управления президента РФ по общественным проектам.

Полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога, председатель жюри премии подчеркнул, что молодежь — это настоящее страны.

«Фильмы, представленные на премии, показывают пример любви к Родине, служения ей. Учась на этих примерах, наши парни сейчас будут лучше понимать, за что воюют», — добавил он.

Директор департамента информации МИД РФ Мария Захарова подчеркнула важность доставки контента до зрителя.

«Нужно делать ставку на интернет-пространство, видеохостинги, чтобы это доходило до широкой аудитории», — считает она.

На национальную кинопремию заявлены 532 проекта, формирующих образ героя, воспитывающих молодежь и продвигающих традиционные ценности. Награждение пройдет сегодня в 19 номинациях.