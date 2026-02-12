«Протон-М» вывел на орбиту гидрометеорологический спутник «Электро-Л» №5

Метеоспутник «Электро-Л» №5 был успешно выведен на орбиту

Гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» №5 был успешно выведен на орбиту. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Спутник был доставлен ракетой-носителем тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03, стартовавшей с космодрома Байконур 12 февраля.

Выведение аппарата на геостационарную орбиту высотой более 35 тыс. км заняло 6 часов 37 минут. За это время ДМ-03 выполнил три включения двигательной установки.

«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» прошел штатно, космический аппарат выведен на геостационарную орбиту. «Электро-Л» №5 дополнит возможности российской группировки дистанционного зондирования Земли, повысит качество и точность климатических прогнозов», — заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Отмечается, что «Электро-Л» №5 стал четвертым аппаратом серии на геостационарной орбите. Он предназначен для оперативного мониторинга гидрометеорологической и гелиогеофизической обстановки, а также для ретрансляции данных наблюдательной сети Росгидромета.

«Благодаря данным космического аппарата «Электро-Л» возможно получать обзорное изображение земного диска с периодичностью один раз в 15 минут», — сообщила пресс-служба Росгидромета.

Основную бортовую аппаратуру разработали специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос). Спутник обеспечивает круглосуточную многоспектральную съёмку поверхности Земли с пространственным разрешением от 1 до 4 км. Точность измерения температуры суши, океана, атмосферы и облачности достигает 0,1–0,2°С.

Кроме того, «Электро-Л» будет ретранслировать сигналы аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ, участвуя в международной системе поиска и спасания.

Системы управления «Протона-М» и ДМ-03 созданы в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина.