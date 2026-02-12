YouTube удалил канал журналиста Марии Чадиной без объяснения причин

Видеохостинг YouTube удалил канал журналиста, интервьюера и волонтера гуманитарных миссий Марии Чадиной. Платформа заблокировала ресурс без указания конкретных причин, отметила блогер в своем Telegram-канале.

Блокировка произошла спустя день после премьеры нового выпуска ее авторского проекта «Громче слов» с актрисой Ники Здорик. В интервью обсуждалась, в том числе, тема специальной военной операции. Эта же тема лежит в основе сериала «Ландыши», где Здорик исполнила главную роль.

Напомним, Чадина является женой участника специальной военной операции. В своих соцсетях она сочетает журналистскую деятельность с анализом общественно-политической повестки. В 2025 году ее блог стал самым быстрорастущим в политическом сегменте российского медиапространства, вокруг нее сформировалось сообщество единомышленников на различных площадках.

В своем Telegram-канале Чадина назвала действия YouTube проявлением давления западных корпораций на российский контент.

«Также и западные корпорации душат реальный контент о нашей стране — они упрекают Россию в «цензуре» и при этом блокируют аккаунты, называя это «правом платформы»», — отметила она.

Все новые видео, включая интервью из цикла «Громче слов», теперь доступны на российских платформах — во «ВКонтакте» и на Rutube.