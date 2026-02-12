Размер шрифта
В Татарстане вышли на улицы роботы-снегоуборщики

Мэрия Казани начала тестирование уборки улиц при помощи беспилотников
Первые дроны-дворники начали тестировать на улицах Казани. Управляющие компании испытают опытные образцы в полевых условиях и соберут замечания и предложения для производителей. Беспилотная техника позволит снизить долю тяжелого ручного труда и повысить качество уборки снега на фоне кадрового дефицита в сфере ЖКХ, рассказали в мэрии города.

Как отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, беспилотники способны обеспечить быструю и качественную очистку заснеженных улиц и дворов.

«Мы надеемся, что они станут хорошим подспорьем для уборки дворов, снизят долю тяжелого ручного труда и позволят решить проблему дефицита дворников», — сказал он.

По словам Метшина, пара таких беспилотников способна заменить 20–30 работников с лопатами.

Идея использовать дроны для уборки снега возникла у Метшина во время визита на одно из предприятий, выпускающих беспилотные системы для нужд СВО.

«Спецоперация родила в Казани новых Кулибиных. И уже сейчас надо думать, как задействовать потенциал нашей промышленности для решения и городских задач», — подчеркнул мэр.

По его словам, управляющим компаниям необходима недорогая малогабаритная техника, поэтому производителям предложили адаптировать наземные беспилотники для городских нужд.

Cейчас в казанских дворах проходят испытание две модели роботов. Первая сгребает снег ковшом, вторая следует за ней и измельчает крупные комки снега шнековым устройством, после чего выбрасывает полученную массу на обочину.

Сообщается, что такой беспилотник может работать до восьми часов, скорость его передвижения — до 20 км/ч, максимальная полезная нагрузка — около 500 кг.

Размер платформы робота-дворника — примерно 1 на 1,5 метра, что позволяет очищать узкие тротуары и дорожки. Диапазон рабочих температур — от минус 25 до плюс 50 градусов.

Сейчас управление осуществляется с помощью джойстика, в дальнейшем предполагается внедрение программ для полностью автономной работы.

Мэрия также рассматривает возможность привлечения к управлению роботами-уборщиками молодежи, в том числе старшеклассников.

После доработки техники с учетом замечаний управляющих компаний может приступить к регулярной уборке улиц. Сообщается, что это может произойти уже текущей зимой.
 
