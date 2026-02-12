Размер шрифта
Общество

Глава «Норникеля» связал успех Игр в Сочи с ориентиром на долгосрочное развитие

Потанин назвал различия между Олимпийскими играми в Сочи и Италии
Анна Шамина

При подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи важнейшим ориентиром выступало создание долгосрочного наследия для города и региона. Таким мнением поделился с ТАСС президент «Норникеля» и глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

«Тема наследия крайне важна: в Сочи все инвестиции были очень востребованы. В России в тот момент было не так много высококлассных курортов. Задачей стало облагораживание города, повышение его привлекательности», — отметил Потанин.

Глава «Норникеля» также особо подчеркнул различия между Олимпиадой в Сочи и проходящими в Италии сейчас Олимпийскими играми.

«В Италии сейчас идут протесты против того, что в стране проводится Олимпиада, потому на нее уходят средства у людей из кармана. То есть граждане не принимают Игры как свое. В России же мы все делали для себя. В этом — ключевая разница и причина, почему мы успешнее сделали», — добавил Потанин.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Италии проходят с 6 по 22 февраля. В них принимают участие 13 российских спортсменов, они выступают в нейтральном статусе.
 
