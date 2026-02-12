Научный центр «Роснефти» представил биопрепарат для очистки северных морей

Специалисты Арктического научного центра (АНЦ) «Роснефти» приняли участие в работе зимней школы Всероссийской научно-образовательной программы «Плавучий университет». Впервые участников программы — студентов ведущих вузов страны — принимал Сахалин, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что трехдневный образовательный трек «Освоение неизвестных акваторий: от Terra incognita до морских биотехнологий будущего» был посвящен геофизике, гидрологии, биологии, экологии и другим направлениям исследований северных морей.

Кроме того, был презентован экологический проект «Роснефти» и «Иннопрактики», направленный на очистку северных морей от хронических углеводородных загрязнений, возникающих при эксплуатации морского транспорта. Биопрепарат «Океанида» создан на основе холодолюбивых бактерий, использующих углеводороды в качестве источника питания. Его эффективность подтверждена лабораторными и натурными испытаниями.

Также представители «Роснефти» рассказали студентам о комплексной научной работе компании в арктическом регионе. С 2012 года организовано и проведено более 60 экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана.

Исследования были посвящены ледникам и айсбергам, морской и прибрежной зонам, а также редким видам животных и птиц, включая виды-биоиндикаторы — белого медведя, дикого северного оленя и атлантического моржа.

Сообщается, что также специалисты представили результаты масштабного проекта по изучению флоры и фауны Белого моря.

Кроме того, в рамках зимней школы студенты познакомились с научными атласами, содержащими обобщенные данные по морям Российской Арктики и результаты научно-исследовательских экспедиций «Роснефти».