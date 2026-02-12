Размер шрифта
Общество

«Чемпионат» выпустил плейлист зимних Олимпийских игр на сервисе «Звук»

«Чемпионат» создал музыкальную карту зимних Олимпийских игр
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Спортивный портал «Чемпионат» представил тематический плейлист «Треки главных зимних соревнований», посвященный атмосфере Олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга Rambler&Co.

Отмечается, что подборка уже доступна для прослушивания на музыкальном сервисе «Звук».

Главред «Чемпионата» Вячеслав Опахин подчеркнл, что портал продолжает традицию совмещения музыки и спорта – совсем недавно был собиран яркий плейлист к 20-летию издания.

«В этот раз наши авторы выбрали композиции, которые, по их мнению, ассоциируются с зимней Олимпиадой. Плейлист получился очень красочным и разнообразным. Здесь собрались как отечественные, так и зарубежные композиции, которые по истине считаются «олимпийским золотом» в мире музыки», — отметил он.

В издании уточнили, что каждый редакционный отдел портала выбрал композиции, отражающие дух своей спортивной дисциплины. Так, редакция фигурного катания сделала акцент на неоклассике и французском шансоне, а хоккейные корреспонденты — на брутальном роке. В результате плейлист превратился в музыкальную карту зимних видов спорта.

В подборку вошли как классические произведения — «Primavera» Людовико Эйнауди, «La Bohème» Шарля Азнавура, «Departure+November» Макса Рихтера, — так и знаковые хиты, связанные со спортом и победой: «We Are the Champions» группы Queen, «Герои спорта» Муслима Магомаева, «Волна» DJ SMASH.
 
