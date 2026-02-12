Здоровье и финансовая стабильность возглавили список целей россиян на 2026 год

Почти 80% россиян определили ключевые жизненные сферы на 2026 год

Здоровье, финансы и карьера стали приоритетными сферами у жителей России в 2026 году. Это следует из совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования».

Cогласно исследованию, приоритетные для себя сферы на 2026 год определили 77% россиян.

Наиболее значимым респонденты назвали здоровье — собственное и близких (42%). На втором месте — сохранение финансовой стабильности и формирование накоплений (24%). Еще 11% опрошенных планируют сосредоточиться на карьере и профессиональном росте.

Среди других приоритетов на 2026 год участники исследования отметили покупку или ремонт жилья (7%), приобретение автомобиля (6%), путешествия, хобби и получение ярких впечатлений (6%). Иные варианты выбрали 4% респондентов.

Для повышения уверенности в выбранных сферах 64% опрошенных намерены оптимизировать управление личным бюджетом. Из них 46% планируют формировать «подушку безопасности» и повышать финансовую грамотность, а 18% рассчитывают увеличить доход за счет смены работы или поиска подработки.

Еще 9% респондентов хотят снизить потенциальные риски — установить датчики протечки в жилье, обновить спортивный инвентарь или отремонтировать автомобиль.

По 5% опрошенных собираются уделить внимание информированию детей о мерах безопасности и оформить страховой полис для дополнительной защиты. При этом 17% участников исследования не планируют конкретных действий и полагаются на удачу.

Авторы исследования также отмечают рост интереса к страхованию. В частности, 27% опрошенных считают особенно актуальной защиту средств на картах и счетах, а 24% — страхование здоровья на случай травм. Ранее такие полисы оформляли 12% и 15% респондентов соответственно.

В опросе, прошедшем с 28 января по 2 февраля 2026 года, приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.