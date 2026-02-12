Врачи в Москве удалили 10-месячной девочке опухоль размером с куриное яйцо

В Москве врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалили 10-месячной девочке гемангиому размером с куриное яйцо, новообразование появилось у ребенка после рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

С рождения у девочки под грудью было небольшое пятнышко, которое со временем начало быстро разрастаться. Опухоль располагалась не только снаружи, но и подкожно, что встречается у младенцев крайне редко. Родители незамедлительно обратились к специалистам.

Врачи обследовали ребенка и удалили ей гемангиому — доброкачественную сосудистую опухоль. Новообразование было более 5 см в длину и почти 3 см в ширину. Пациентку выписали в хорошем состоянии, швы уже сняты.

До этого в Приморском крае врачи экстренно прооперировали 60-летнюю пациентку, удалив огромную миому матки весом 15 кг, женщина несколько лет не обращалась за помощью.

Ранее петербургские врачи удалили у беременной опухоль размером в половину ребенка.