Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врачи в Москве удалили 10-месячной девочке опухоль размером с куриное яйцо

В Москве врачи удалили младенцу гигантскую опухоль
Jose Luis Carrascosa/Shutterstock/FOTODOM

В Москве врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалили 10-месячной девочке гемангиому размером с куриное яйцо, новообразование появилось у ребенка после рождения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

С рождения у девочки под грудью было небольшое пятнышко, которое со временем начало быстро разрастаться. Опухоль располагалась не только снаружи, но и подкожно, что встречается у младенцев крайне редко. Родители незамедлительно обратились к специалистам.

Врачи обследовали ребенка и удалили ей гемангиому — доброкачественную сосудистую опухоль. Новообразование было более 5 см в длину и почти 3 см в ширину. Пациентку выписали в хорошем состоянии, швы уже сняты.

До этого в Приморском крае врачи экстренно прооперировали 60-летнюю пациентку, удалив огромную миому матки весом 15 кг, женщина несколько лет не обращалась за помощью.

Ранее петербургские врачи удалили у беременной опухоль размером в половину ребенка.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!