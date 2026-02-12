Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Студенческие семьи получат жилье в общежитии благодаря «Единой России»

«Единая Россия» поможет студенческим семьям получить жилье в общежитии
Pixabay

Госдума приняла во втором чтении закон «Единой России», создающий четкие правила распределения общежитий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автор законопроекта и глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Парламентарий пояснил, что благодаря закону будет утвержден единый порядок предоставления студенческим семьям помещений.

«Четкие и прозрачные правила во всех вузах страны. Информация о доступных местах будет публичной», — отметил Метелев.

Он добавил, что приоритетное право на отдельное жилое помещение в общежитии получат студенты с детьми или в браке.

При этом вузы, согласно законопроекту, получат право выселять «мертвые души» из общежитий.

«В вузах учатся 28,4 тысячи студенческих семей. Сейчас 65% из них не могут жить вместе. Недавно мы закрепили статус студенческих семей в законе. Теперь — реальные гарантии», — подчеркнул Метелев.

Он добавил, с просьбами о введении подобных норм в комитет не раз обращались студенты. Разработка и принятие законопроекта стали, по мнению Метелева, ответом на данный запрос.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!