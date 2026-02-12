Студенческие семьи получат жилье в общежитии благодаря «Единой России»

Госдума приняла во втором чтении закон «Единой России», создающий четкие правила распределения общежитий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале автор законопроекта и глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Парламентарий пояснил, что благодаря закону будет утвержден единый порядок предоставления студенческим семьям помещений.

«Четкие и прозрачные правила во всех вузах страны. Информация о доступных местах будет публичной», — отметил Метелев.

Он добавил, что приоритетное право на отдельное жилое помещение в общежитии получат студенты с детьми или в браке.

При этом вузы, согласно законопроекту, получат право выселять «мертвые души» из общежитий.

«В вузах учатся 28,4 тысячи студенческих семей. Сейчас 65% из них не могут жить вместе. Недавно мы закрепили статус студенческих семей в законе. Теперь — реальные гарантии», — подчеркнул Метелев.

Он добавил, с просьбами о введении подобных норм в комитет не раз обращались студенты. Разработка и принятие законопроекта стали, по мнению Метелева, ответом на данный запрос.