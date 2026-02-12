Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава «Норникеля» назвал отношение западных стран к олимпиадам наплевательским

Потанин: на Олимпийских играх в Италии выявлен ряд организационных проблем
Анна Шамина

Западные страны относятся к организации Олимпийских игр без должного уважения, в отличие от России, Китая и Республики Корея. Такое мнение высказал президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

«Они наплевательски к этому относятся, без должного уважения. Мы критикуем, и справедливо, я считаю, многие западные страны за то, как они организовывали небрежно Олимпиады. А посмотрите: Китай, Пекин — летний и зимний, Советский Союз и Россия — Москва и Сочи, корейцы — Сеул и Пхёнчхан, это же совсем другое отношение», — отметил Потанин.

По его мнению, страны, которые позже подключились к олимпийскому движению, относятся к нему с большим уважением, чем авторы идеи.

Потанин также отметил, что на Играх 2026 года в Италии выявлен ряд организационных проблем. В частности, не сдан ледовый стадион, есть сложности с трамплином и сбои на ряде других объектов.

Кроме того, некоторые спортсмены, завоевавшие медали на Играх в Италии, пожаловались на их качество.

«Что касается медалей — это можно было бы счесть курьезом, но когда проблемы носят тотальный характер, причина уже не в случайностях. А в отношении организаторов к Играм», — считает Потанин.

Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях принимают участие 13 российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!