Глава «Норникеля» назвал отношение западных стран к олимпиадам наплевательским

Западные страны относятся к организации Олимпийских игр без должного уважения, в отличие от России, Китая и Республики Корея. Такое мнение высказал президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

«Они наплевательски к этому относятся, без должного уважения. Мы критикуем, и справедливо, я считаю, многие западные страны за то, как они организовывали небрежно Олимпиады. А посмотрите: Китай, Пекин — летний и зимний, Советский Союз и Россия — Москва и Сочи, корейцы — Сеул и Пхёнчхан, это же совсем другое отношение», — отметил Потанин.

По его мнению, страны, которые позже подключились к олимпийскому движению, относятся к нему с большим уважением, чем авторы идеи.

Потанин также отметил, что на Играх 2026 года в Италии выявлен ряд организационных проблем. В частности, не сдан ледовый стадион, есть сложности с трамплином и сбои на ряде других объектов.

Кроме того, некоторые спортсмены, завоевавшие медали на Играх в Италии, пожаловались на их качество.

«Что касается медалей — это можно было бы счесть курьезом, но когда проблемы носят тотальный характер, причина уже не в случайностях. А в отношении организаторов к Играм», — считает Потанин.

Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. В соревнованиях принимают участие 13 российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.