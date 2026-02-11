Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Потанин призвал к перестройке олимпийского движения и работы МОК

Президент «Норникеля» назвал олимпийское движение политическим инструментом
Анна Шамина

Олимпийское движение и принципы работы Международного олимпийского комитета (МОК) требуют серьезной перестройки. Об этом заявил президент «Норникеля», глава попечительского совета «Ночной хоккейной лиги» Владимир Потанин, отвечая на вопросы ТАСС.

«Нужна серьезная перестройка всего олимпийского движения и принципов функционирования самого МОК. В моем понимании, они сейчас не на вершине олимпийского движения, а в долине», — сказал он.

По словам Потанина, современное олимпийское движение утратило свои изначальные ценности.

«Олимпийское движение не отвечает принципам — спортивным, благородным, ради которых оно было задумано. Оно превратилось мало того что в политический инструмент, тут уже все привыкли, так оно еще и как-то подгнивает изнутри. И без существенного изменения, без изменения роли других стран, которые в этом движении участвуют, оно просто обречено на вымирание», - добавил он.

Напомним, на зимних Олимпийских играх в Италии в 2026 году в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Ранее, в декабре 2025 года, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских соревнованиях с использованием национальных флагов и гимнов. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

На сегодняшний день ограничения полностью сняты Международной федерацией тхэквондо, Международной федерацией дзюдо и Международной федерацией самбо. В большинстве индивидуальных олимпийских дисциплин россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Среди командных видов взрослые сборные получили право выступать только в водном поло.
 
Теперь вы знаете
«Бог Кузя» вернулся. Как самый богатый сектант России строит новую бизнес-империю после тюрьмы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!