Потанин призвал к перестройке олимпийского движения и работы МОК

Олимпийское движение и принципы работы Международного олимпийского комитета (МОК) требуют серьезной перестройки. Об этом заявил президент «Норникеля», глава попечительского совета «Ночной хоккейной лиги» Владимир Потанин, отвечая на вопросы ТАСС.

«Нужна серьезная перестройка всего олимпийского движения и принципов функционирования самого МОК. В моем понимании, они сейчас не на вершине олимпийского движения, а в долине», — сказал он.

По словам Потанина, современное олимпийское движение утратило свои изначальные ценности.

«Олимпийское движение не отвечает принципам — спортивным, благородным, ради которых оно было задумано. Оно превратилось мало того что в политический инструмент, тут уже все привыкли, так оно еще и как-то подгнивает изнутри. И без существенного изменения, без изменения роли других стран, которые в этом движении участвуют, оно просто обречено на вымирание», - добавил он.

Напомним, на зимних Олимпийских играх в Италии в 2026 году в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.

Ранее, в декабре 2025 года, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских соревнованиях с использованием национальных флагов и гимнов. Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

На сегодняшний день ограничения полностью сняты Международной федерацией тхэквондо, Международной федерацией дзюдо и Международной федерацией самбо. В большинстве индивидуальных олимпийских дисциплин россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Среди командных видов взрослые сборные получили право выступать только в водном поло.