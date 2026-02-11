Россиянам рассказали, в каких случаях допустимо вводить CVV-код

CVV или CVC – код на обороте банковской карты – это ключевой элемент защиты счета, вводить его допустимо лишь в некоторых случаях. В частности, это действие допустимо, если человек совершает оплату на проверенном официальном сайте – например, в интернет-магазине или приложении, рассказал RT преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Категорически недопустимо вводить этот код в любых иных ситуациях, кроме страницы легитимной оплаты, — подчеркнул эксперт. — Его нельзя сообщать по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником банка, правоохранительных органов или службы безопасности».

Ни в коем случае нельзя никому отправлять фото или скриншот карты в соцсетях, мессенджерах или по почте – любой сервис могут взломать. Кроме того, если человек попадает на сайт через ссылку в смс-сообщении или письме, то вводить данные карты также нельзя – это может быть фишинг.

Рыбников также призвал уделить внимание вопросу защищенного соединения, подчеркнув, что если даже на легитимном сайте не гарантируют даже протокол HTTPS и значок замка в адресной строке. Часто фишинговые сайты создают так, чтобы внешне они выглядели официальными ресурсами с зашифрованным соединением, пояснил специалист. Если же HTTPS вообще нет, то это главный признак мошенничества, однако относиться к этому следует как к обязательному базовому минимуму, а не гарантии безопасности, пояснил эксперт.

Если информация о карте все-таки была скомпрометирована, то важно немедленно заблокировать карту через приложение или по горячей линии банка, а затем перевыпустить ее, заключил Рыбников.

Ранее россиянам объяснили, какие данные нельзя раскрывать.