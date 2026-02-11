Фудблогер Ромина Багери запустила шоу «Хочу замуж!» о поиске мужчины в России

Фудблогер Ромина Багери запустила новое шоу «Хочу замуж!», в котором отправляется в путешествие по России, чтобы найти «того самого» и показать зрителям, что лучшие мужчины — рядом. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Проект реализован при поддержке Института развития интернета (ИРИ), генеральным продюсером выступила Мария Шахова. Премьера первого выпуска состоялась 7 февраля 2026 года на YouTube-канале Багери и в ее сообществе «ВКонтакте».

«Я хочу показать каждой девушке, которая говорит «Хочу замуж!», что лучшие мужчины живут именно в России. Я буду ходить на свидания и знакомить аудиторию с классными парнями, которым точно захочется сказать: «Да, я согласна!»», — заявила ведущая.

Шоу сочетает элементы тревел-блога, лав-стори и социального исследования. Зрители увидят не только свидания, но и полное погружение в жизнь героев: Ромина побывает на их работе, познакомится с коллегами, друзьями и родителями, оценит сложность и значимость их профессий.

Среди участников — сварщик из Дзержинска, врач из Нижнего Новгорода, военный из Минеральных Вод, фермер-животновод из Краснодара, боец СВО из Оренбурга, фермер из Гатчины, производитель протезов для бойцов СВО из Ставрополя и пожарный из Санкт-Петербурга.

««Хочу замуж!» — это оптимистичный и теплый проект. Он напоминает о ценности простых человеческих и мужских качеств: верности, ответственности, умении заботиться и любить. Шоу доказывает, что за счастьем не нужно далеко ходить — оно может быть рядом, в лице соседа, коллеги или того самого врача скорой помощи», — отметила генеральный продюсер Мария Шахова.

Проект позиционируется как честный и уважительный портрет современного российского мужчины — без прикрас, но с юмором, романтикой и глубоким интересом к его жизни.