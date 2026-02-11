Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Фудблогер Ромина Багери запустила шоу «Хочу замуж!» о поиске мужчины в России

ИРИ поддержал проект о ценностях и семье в России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Фудблогер Ромина Багери запустила новое шоу «Хочу замуж!», в котором отправляется в путешествие по России, чтобы найти «того самого» и показать зрителям, что лучшие мужчины — рядом. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Проект реализован при поддержке Института развития интернета (ИРИ), генеральным продюсером выступила Мария Шахова. Премьера первого выпуска состоялась 7 февраля 2026 года на YouTube-канале Багери и в ее сообществе «ВКонтакте».

«Я хочу показать каждой девушке, которая говорит «Хочу замуж!», что лучшие мужчины живут именно в России. Я буду ходить на свидания и знакомить аудиторию с классными парнями, которым точно захочется сказать: «Да, я согласна!»», — заявила ведущая.

Шоу сочетает элементы тревел-блога, лав-стори и социального исследования. Зрители увидят не только свидания, но и полное погружение в жизнь героев: Ромина побывает на их работе, познакомится с коллегами, друзьями и родителями, оценит сложность и значимость их профессий.

Среди участников — сварщик из Дзержинска, врач из Нижнего Новгорода, военный из Минеральных Вод, фермер-животновод из Краснодара, боец СВО из Оренбурга, фермер из Гатчины, производитель протезов для бойцов СВО из Ставрополя и пожарный из Санкт-Петербурга.

««Хочу замуж!» — это оптимистичный и теплый проект. Он напоминает о ценности простых человеческих и мужских качеств: верности, ответственности, умении заботиться и любить. Шоу доказывает, что за счастьем не нужно далеко ходить — оно может быть рядом, в лице соседа, коллеги или того самого врача скорой помощи», — отметила генеральный продюсер Мария Шахова.

Проект позиционируется как честный и уважительный портрет современного российского мужчины — без прикрас, но с юмором, романтикой и глубоким интересом к его жизни.
 
Теперь вы знаете
Выселяли жильцов за неуплату, но сами попали в полицию. Почему такое возможно по закону?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!