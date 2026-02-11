Проект «Зима в Москве» сделал бизнес полноправным соавтором городского праздника

Проект «Зима в Москве» стал примером взаимопомощи города и бизнеса

Проект «Зима в Москве» перевел бизнес в разряд полноправного соавтора масштабного городского праздника. Об этом заявили ИА «Регнум» в компаниях-участниках проекта.

В частности, компания Rostic's разместила на центральном променаде парка «Ходынское поле» стилизованную точку доставки «Домик-бургер» с подогреваемыми скамейками.

Девелопер Stone организовал в парке интерактивные уроки и игры по керлингу. Профессиональные инструкторы помогают всем желающим быстро и безопасно освоить этот вид спорта.

Также в рамках проекта «Альфа-Банк» стал генеральным партнером «Фабрики подарков» на Болотной площади. В пространстве компании гости локации до 28 февраля купить мерч, а также выбрать для своей банковской карты гравировку, созданную совместно с проектом «Сделано в Москве».

Банк также ввел для гостей кешбэк до 30 процентов за аренду коньков, покупки на фудкорте и в фирменном магазине.

В арт-павильоне «Фабрика подарков» также открытся «Маркет маркета» от «Яндекс Маркета». На нем представлена продукция локальных компаний, а также товары брендов «Яндекса» и благотворительных фондов.

Для удобства бизнеса и эффективной интеграции с сезонными событиями создан проект «Время возможностей для бизнеса», в нем компании могут выбрать подходящий формат участия на протяжении всего года.

Уточняется, что в рамках проекта бизнес украшает улицы, создает яркие локации, проводит мероприятия, предлагает скидки и знакомит москвичей с локальными брендами и керлингом. В ответ он получает различные программы поддержки от города.