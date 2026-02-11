Размер шрифта
В России начали печатать спортивный инвентарь из алюминия

Спортивный инвентарь из алюминия напечатали на 3D-принтере
Компания «АЙ ЗД»

В России начали производить спортивный инвентарь из алюминия для профессионального спорта методом 3D-печати. Об этом сообщила руководитель отдела услуг 3D-печати и проектирования компании «АЙ 3Д» Юлия Романцева.

По ее словам, концепция рам для роликовых коньков для спидскейтинга создана при помощи искусственного интеллекта членом президиума Московской областной федерации роллер-спорта Андреем Ручейковым. Компания по его инициативе проверила генеративный дизайн и напечатала рамы на 3D-принтере из алюминиевого сплава РС-553.

«Выбор сплава обусловлен задачей создать максимально легкое и при этом прочное оборудование», — рассказала Романцева.

Кроме того, печать рам для роликовых коньков для спидскейтинга на 3D-принтере с последующей чистовой обработкой занимает восемь дней, производство по традиционной технологии — 16.

Спортсмены, добавила Романцева, уже успешно испытали изделия на соревнованиях.

Отмечается, что легкость рамы трансформируется в скорость и маневренность — аддитивное производство позволило создать раму весом всего 209 грамм, что примерно на 20% легче, чем изделия из стандартного высокопрочного алюминиевого деформируемого сплава.

Аналоги из других материалов будут еще тяжелее. При изделие сохранило необходимую прочность, что особенно важно: на соревнованиях по спидскейтингу на рамы роликов приходится огромная нагрузка, так, из-за высокой скорости, поворотов и прыжков спортсмен весом 50 кг может оказывать нагрузку на раму в 250 кг.

«РС-553 является самым прочным отечественным алюминиевым сплавом для аддитивного производства, это позволяет снижать материалоемкость изделия и, как следствие, вес. К тому же высокую прочность этому сплаву придают редкоземельный металл скандий и магний. Традиционно же в алюминиевой отрасли высокопрочные алюминиевые сплавы получают легированием гораздо более тяжелыми цинком и медью», — пояснил директор по науке Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) Дмитрий Рябов.

В свою очередь, директор «Русала» по развитию потребления алюминия Евгений Васильев отметил, что алюминий означает легкость и скорость как для всех отраслей транспортного машиностроения, так и для спортивного оборудования — лыж, роликовых коньков, велосипедов, самокатов.

«Создание «Русалом» новых сплавов и технологий позволяет постоянно улучшать это базовое свойство крылатого металла», — резюмировал Васильев.
 
