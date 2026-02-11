Размер шрифта
Врач назвала ежедневные привычки, разрушающие суставы

Врач Кусевич: управление смартфоном одной рукой может навредить суставам
Shutterstock

Разрушение суставов могут спровоцировать отсутствие перерывов при сидячей работе и управление смартфоном одной рукой. Об этом «Москве 24» рассказала врач-ревматолог Дарья Кусевич.

По ее словам, для здоровья суставов прежде всего важна физическая активность. Она подчеркнула, что малоподвижный образ жизни может привести к снижению мышечного тонуса, из-за чего нагрузка в большей степени будет идти на кости и суставы. В связи с этим врач призвала при сидячей работе делать регулярные перерывы для выполнения небольшой разминки для суставов, а также ходить минимум 30 минут в день и добавлять в распорядок дня силовые нагрузки.

При использовании телефона одной рукой происходит быстрое разрушение первого запястно-пястного сустава, поэтому важно держать телефон одной рукой, а производить манипуляции на экране — другой, отметила Кусевич.

«Также важна правильная работа за клавиатурой. Не должно возникать ситуаций, когда кисть оказывается наверху, а локоть уходит вниз, поэтому надо использовать подлокотники, которые будут находиться чуть выше уровня устройства», — заключила она.

Врач-ревматолог АО «Медицина» Наталья Степанова во время беседы с «Газетой.Ru» заявила, что здоровье суставов после 50 — результат системного подхода: движения, питания и внимания к своему телу. Чтобы сохранить здоровье суставов в этом возрасте, важны поддержание оптимального веса, регулярная умеренная физическая активность, полноценное поступление кальция, витамина D, магния, омега-3 — жирных кислот.

Ранее врачи объяснили, когда хруст в суставах опасен.
 
