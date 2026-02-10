Отец пытался помочь сыну, которого в ванной ударило током до смерти, и погиб сам

В Таиланде отец и сын погибли от поражения электрическим током

В Таиланде нашли тела отца и сына, погибших от поражения электрическим током, сообщает The Thaiger.

Тела 67-летнего Чатчавана и его 22-летнего сына Чутипана обнаружили вечером 9 февраля в доме в провинции Нонтхабури. Отец семейства лежал лицом вниз под раковиной, а его сын — голым на спине в ванной.

По словам 21-летнего пасынка Чатчавана, его брат, вероятно, принимал душ и получил удар током, а отчим безуспешно пытался ему помочь. Около 20:30 на место прибыли полицейские и спасатели. С помощью приборов эксперты зафиксировали ток в водонагревателе, душевой трубе и кране.

Предварительно, причиной стал неисправность водонагревателя, хотя, как заявил пысынок погибшего, раньше проблем с электричеством в доме не было. Ведется следствие.

