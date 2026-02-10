Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Отец пытался помочь сыну, которого в ванной ударило током до смерти, и погиб сам

В Таиланде отец и сын погибли от поражения электрическим током
Shutterstock

В Таиланде нашли тела отца и сына, погибших от поражения электрическим током, сообщает The Thaiger.

Тела 67-летнего Чатчавана и его 22-летнего сына Чутипана обнаружили вечером 9 февраля в доме в провинции Нонтхабури. Отец семейства лежал лицом вниз под раковиной, а его сын — голым на спине в ванной.

По словам 21-летнего пасынка Чатчавана, его брат, вероятно, принимал душ и получил удар током, а отчим безуспешно пытался ему помочь. Около 20:30 на место прибыли полицейские и спасатели. С помощью приборов эксперты зафиксировали ток в водонагревателе, душевой трубе и кране.

Предварительно, причиной стал неисправность водонагревателя, хотя, как заявил пысынок погибшего, раньше проблем с электричеством в доме не было. Ведется следствие.

Ранее россиянка чуть не умерла в ванной из-за стиральной машины.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!