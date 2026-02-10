Размер шрифта
Андрей Цыпер избран в правление РОЦИТ на пять лет

Новое правление РОЦИТ возглавили лидеры цифровой отрасли
Пресс-служба Rambler&Co

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер квалифицированным большинством голосов вошел в состав правления Регионального общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Отмечается, что новое правление РОЦИТ было избрано на общем собрании членов общественной организации сроком на пять лет.

Как отметил Цыпер, сегодня цифровая среда – это не просто инфраструктура, это новая реальность, в которой живут миллионы людей, требующая пристального внимания.

«У РОЦИТ есть уникальный опыт и компетенции, чтобы быть драйвером позитивных изменений, формировать устойчивое и осознанное цифровое будущее», — добавил он.

Среди других избранных — первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, управляющий директор Positive Technologies Игорь Алексеев, гендиректор «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, гендиректор соцсети LOOKY Анна Баринова, декан факультета креативных индустрий ВШЭ Андрей Быстрицкий, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, директор по стратегическому развитию Wildberries&Russ Алексей Минаев, замгендиректора ВГТРК Рифат Сабитов, основатель TenChat Семен Теняев, гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров и эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных.

По словам председателя правления РОЦИТ Антона Горелкина, Rambler&Co давно поддерживает организацию и является важным медиапартнером. Экспертиза Андрея Цыпера в области цифровых медиа, управления крупными проектами и анализа аудитории будет способствовать реализации ключевых инициатив РОЦИТ в интернет-среде.
 
