Казаки из Башкирии, Калмыкии и Запорожья напомнили о важности единства народов

На протяжении веков народы России проживают бок о бок, в полном взаимопонимании, взаимоуважении. Единство народов — это сила России. Такое заявление сделал в беседе с журналистами портала «Российское казачество» первый заматамана Калмыцкого казачьего округа Мингиян Нахошкин.

Аналогичной точки зрения придерживается также атаман ХКО «Хутор Камский» Фагим Низамов. Он отметил, что единство народов России — фундамент страны, основанный на дружбе и сплоченности многонационального народа, «у которого общая судьба, духовные ценности, культура, независимо от языка и традиций».

В свою очредь, атаман Запорожского Каменско-Днепровского станичного казачьего общества Анатолий Бас подчеркнул, что именно в менталитете казаков особое место занимает общинность как основополагающая черта нашего характера.

Отмечается, что братство народов для казаков — естественное продолжение исторического пути, в котором взаимное уважение и общая ответственность всегда стояли выше различий.

Также портал напомнил, что именно атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов предложил президенту РФ Владимиру Путину объявить 2026-й Годом единства народов России.