Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Казаки из Башкирии, Калмыкии и Запорожья напомнили о важности единства народов

Заместитель атамана Нахошкин: единство народов — это сила России
Maxim Shemetov/Reuters

На протяжении веков народы России проживают бок о бок, в полном взаимопонимании, взаимоуважении. Единство народов — это сила России. Такое заявление сделал в беседе с журналистами портала «Российское казачество» первый заматамана Калмыцкого казачьего округа Мингиян Нахошкин.

Аналогичной точки зрения придерживается также атаман ХКО «Хутор Камский» Фагим Низамов. Он отметил, что единство народов России — фундамент страны, основанный на дружбе и сплоченности многонационального народа, «у которого общая судьба, духовные ценности, культура, независимо от языка и традиций».

В свою очредь, атаман Запорожского Каменско-Днепровского станичного казачьего общества Анатолий Бас подчеркнул, что именно в менталитете казаков особое место занимает общинность как основополагающая черта нашего характера.

Отмечается, что братство народов для казаков — естественное продолжение исторического пути, в котором взаимное уважение и общая ответственность всегда стояли выше различий.

Также портал напомнил, что именно атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов предложил президенту РФ Владимиру Путину объявить 2026-й Годом единства народов России.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!