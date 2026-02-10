Россиянин поссорился с соседом из-за парковки и сжег его машину

В Кронштадте задержали 43-летнего мужчину по подозрению в поджоге автомобиля соседа после конфликта из-за парковочного места, ущерб составил почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля во дворе дома на Советской улице. По предварительной версии, между 33-летни владельцем автомобиля и его соседом возник спор из-за парковки. После ссоры 43-летний мужчина поджег Nissan Qashqai и скрылся. Машина сгорела полностью.

В тот же день утром подозреваемый был задержан полицией на улице Аммермана. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

До этого в Рязани мужчина сжег две машины экс-избранницы из-за ревности. Ранее судимый за изнасилование местный житель облил бензином припаркованные автомобили Toyota RAV4 и Mazda 6, принадлежащие его экс-избраннице, и поджег их. Мотивом преступления могла стать ревность после расставания с девушкой, у которой начались новые отношения, а мужчина в это время остался один.

Ранее россиянин поджег жилой дом и не смог объяснить, зачем.