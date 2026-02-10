Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации выпустят игру о котах-космонавтах

Более 10 новых видеоигр планируют выпустить в Москве в 2026 году

Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации в 2026 году планируют выпустить 11 новых видеоигр и один анимационный проект. Об этом сообщили в Агентстве креативных индустрий Москвы.

В частности, студия Blue Cats Games готовит запуск игры Star Paws — космического симулятора с элементами песочницы, в котором игрок сможет управлять котом-космонавтом и разрабатывать собственную космическую программу, исследовать Солнечную систему и создавать летательные аппараты. Релиз запланирован на вторую половину 2026 года.

Также в 2026 году студия Hanuman Games планирует выпуск игры Toto's Journey по мотивам «Волшебника изумрудного города». В ней пользователи будут управлять собакой Тото во время путешествия по волшебным землям. Демо-версия проекта появится в июне 2026 года, полный релиз — в октябре.

Кроме того, студия Black Caviar Games готовит демо-версию сюжетно-ориентированной приключенческой игры «ПИО» об альтернативной реальности, в которой Советский Союз достиг значительных научно-технологических успехов. Кроме того, студия работает над демо-версией игры «Северный цветок: Последний дозор» — хоррора с элементами выживания и механикой Tower Defense.

По словам главы Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнары Агамовой, Московский кластер видеоигр и анимации формирует условия для комплексной поддержки разработчиков — от создания продукта до его продвижения на рынках.

Она отметила, что резидентами кластера стали почти 50 московских студий, часть из которых планирует выпуск новых проектов уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Московский кластер видеоигр и анимации был открыт в ноябре 2025 года. Он расположен в «Сколково», в состав кластера входят центр обработки данных, студии захвата движения, звукозаписи и фотограмметрии, кинозал, а также крупнейший в России медиаэкран площадью около 800 кв. метров.

В настоящее время его резидентами являются 49 компаний, из которых 41 занимается разработкой видеоигр и восемь — анимационных проектов. Вторая очередь креативного кластера планируется к открытию в 2026 году.