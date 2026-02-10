Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянин украл невкусный арбуз и бензопилой разгромил палатку продавца

В Алтайском крае мужчина с бензопилой разгромил ларек с фруктами
Vinokurov Yury/Shutterstock/FOTODOM

В Первомайском районе Алтайского края мужчина украл у продавца фруктов арбуз, а затем вернулся с бензопилой, разгромил палатку и погнался за торговцем. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошёл у придорожной торговой точки. Неизвестный мужчина украл арбуз, а позже вернулся с половиной плода, заявив, что он невкусный. После этого он начал разбрасывать товар, проколол колеса автомобиля продавца, а затем взял бензопилу.

Мужчина распилил ящики с фруктами, попытался разрезать колесо машины торговца, а потом, с заведенной бензопилой в руках, бросился за ним в погоню, выкрикивая угрозы. Продавцу удалось убежать, а нападавший скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В суде обвиняемый признал вину и помирился с потерпевшим. Мужчина освобожден от уголовной ответственности.

Ранее мужчина избил работницу магазина в Петербурге из-за того, что та не дала ему украсть масло.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!