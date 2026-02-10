Россиянин украл невкусный арбуз и бензопилой разгромил палатку продавца

В Алтайском крае мужчина с бензопилой разгромил ларек с фруктами

В Первомайском районе Алтайского края мужчина украл у продавца фруктов арбуз, а затем вернулся с бензопилой, разгромил палатку и погнался за торговцем. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошёл у придорожной торговой точки. Неизвестный мужчина украл арбуз, а позже вернулся с половиной плода, заявив, что он невкусный. После этого он начал разбрасывать товар, проколол колеса автомобиля продавца, а затем взял бензопилу.

Мужчина распилил ящики с фруктами, попытался разрезать колесо машины торговца, а потом, с заведенной бензопилой в руках, бросился за ним в погоню, выкрикивая угрозы. Продавцу удалось убежать, а нападавший скрылся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В суде обвиняемый признал вину и помирился с потерпевшим. Мужчина освобожден от уголовной ответственности.

Ранее мужчина избил работницу магазина в Петербурге из-за того, что та не дала ему украсть масло.