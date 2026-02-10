Россияне стали чаще оформлять полисы для занятий стретчингом и пауэрлифтингом

Сбер: в 2025 году в 25 раз увеличился спрос на защиту для занятий стретчингом

Жители России стали чаще заниматься новыми видами спорта, включая стретчинг, пауэрлифтинг и акробатику, и активно приобретают товары для защиты от травм во время тренировок и соревнований по ним. Об этом сообщили в СберСтраховании после анализа свой портфель полисов по программе «Спортивная защита».

Уточняется, что в 2025 году в 25 раз увеличился спрос на защиту во время занятий стретчингом, в 6 раз — пауэрлифтингом и в 5 раз — эстетической акробатикой.

При этом большинство полисов в компании оформили для занятий бегом — на данный вид спорта пришлось 8% от всех договоров страхования атлетов, заключенных в 2025 году. Далее следуют плавание (6%), футбол, дзюдо и самбо — по 5% соответственно.

В Сбере уточнили, что в 2024 году топ-5 был практически аналогичным: лидировали бег и плавание, однако третье место по количеству заключенных договоров занимало дзюдо, а самбо и футбол — четвертое и пятое.

Всего профессиональные спортсмены и любители заключили в 2025 году более 1 млн договоров по программе «Спортивная защита», что почти в два раза больше, чем годом ранее.

«Травма для спортсмена — это прежде всего перерыв в тренировочном процессе и откат результатов, которые дались с огромным трудом. За прошлый год мы выплатили почти 43 млн рублей, атлетам, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями. Актуальность такой поддержки мы видим на практике: растет не только спрос на защиту, но и общая сумма выплат спортсменам. В 2025 году она увеличилась на 75%», — отметил глава розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.