В России раскритиковали идею депутатов запретить бездетным взрослые видео

В России не нужно запрещать бездетным гражданам посещать сайты со взрослым контентом, так как зумеры и без того не проявляют к этому интереса. Вместо этого нужно делать акцент на грамотное половое воспитание в учебных заведениях, заявил 360.ru блогер Керим Костоев.

Он раскритиковал идею депутатов Госдумы запретить бездетным россиянам, особенно молодежи, доступ к сайтам для взрослых в целях стимулирования рождаемости. Керимов подчеркнул, что ограничения могут вызвать лишь агрессивную реакцию, а к молодежи нужны современные подходы.

«Это совершенно другое поколение. И у них, в этом другом поколении, совершенно иное отношение к этому, потому что они видят куда более интересные в жизни вещи», — пояснил блогер.

По его мнению, подобные запреты не нужны хотя бы потому, что представители поколения Z контентом со взрослых сайтов не интересуются. Вместо ограничений следует сделать акцент на грамотном половом воспитании учащихся школ и вузов, считает Керимов.

Напомним, с инициативой запрета взрослых сайтов для бездетных россиян выступила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По замыслу парламентария, доступ к подобным онлайн-ресурсам может предоставляться исключительно гражданам, уже имеющим детей. Буцкая считает, что «взрослый» контент выступает заменой реальных отношений, снижая мотивацию к созданию семьи и рождению детей, особенно среди молодежи.

Ранее нейробиолог назвал зумеров первым поглупевшим поколением людей в истории.