В России призвали изменить подход к оценке застройщиков

В России необходимо ввести новую норму о запрете проведения оценки подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства с применением технологий искусственного интеллекта. Такое обращение в Центробанк и в ФАС направил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что получает массу обращений от россиян, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Граждане жалуются, что, исполнив свою часть обязательств, в итоге остались без жилья, зато с кредитами, отметил Миронов. Проблема, по его мнению, кроется в проверке подрядных организаций.

«Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтвержденного опыта выполнения работ», — пояснил депутат.

Он призвал ФАС проверить действующие аккредитации с учетом соблюдения всех требований.

