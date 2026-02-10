Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Петербуржец поджег чужую квартиру и украл оттуда породистых голубей

В Петербурге мужчина сжег квартиру с голубями и удавами на 2 млн рублей
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру, устроил поджог, уничтожив имущество на 2 млн рублей, и похитил двух породистых голубей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в августе 2025 года на Кронверской улице. Подозреваемый, имея при себе дубликат ключа, проник в квартиру, облил бензином имущество и поджег его. В огне были уничтожены 24 павлиньих голубя, три императорских удава, исторические костюмы, зимние шины и другие вещи.

После поджога мужчина похитил двух живых голубей и переноску для животных, общая стоимость украденного составила 81 тысячу рублей, ущерб от возгорания собственник оценил в 2 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества, жестоком обращении с животными и краже.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!