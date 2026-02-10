Петербуржец поджег чужую квартиру и украл оттуда породистых голубей

В Петербурге мужчина сжег квартиру с голубями и удавами на 2 млн рублей

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который проник в чужую квартиру, устроил поджог, уничтожив имущество на 2 млн рублей, и похитил двух породистых голубей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в августе 2025 года на Кронверской улице. Подозреваемый, имея при себе дубликат ключа, проник в квартиру, облил бензином имущество и поджег его. В огне были уничтожены 24 павлиньих голубя, три императорских удава, исторические костюмы, зимние шины и другие вещи.

После поджога мужчина похитил двух живых голубей и переноску для животных, общая стоимость украденного составила 81 тысячу рублей, ущерб от возгорания собственник оценил в 2 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества, жестоком обращении с животными и краже.

