Общество

В Ереване прошла программа повышения квалификации учителей русского языка

Более 50 педагогов Армении приняли участие в курсах «Русский язык как иностранный»
Пресс-служба благотворительного фонда «Наше будущее»

В Армянском государственном педагогическом университете им. Х. Абовяна 7 февраля прошла программа повышения квалификации для учителей-русистов на тему «Русский язык как иностранный в действии: от теории к практике». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Наше будущее».

Отмечается, что мероприятии, которое прошла в рамках проекта «Бесплатные курсы русского языка в Армении», приняли участие более 50 педагогов из разных регионов Республики Армения.

Советник посольства Михаил Вождаев приветствовал участников от имени Посла РФ в Армении Сергея Копыркина. Он подчеркнул ключевую роль учителей-русистов в укреплении гуманитарных связей между странами и вручил дипломы с благодарностью от посольства РФ.

«Вы являетесь проводниками не только русского языка, но и русской культуры. Благодаря вам дети во всех регионах Армении становятся друзьями нашей страны и продолжателями той дружбы, которая на протяжении веков существует между нашими народами», — сказал он.

Также с приветственным словом выступил генеральный директор фонда «Наше будущее» Ваграм Карапетян.

«Современная система образования активно развивается, и мы стремимся оказывать необходимую методическую и профессиональную поддержку педагогам, чтобы соответствовать современным требованиям. Мы убеждены, что повышение профессионального уровня учителей – это инвестиция не только в образование, но и в будущее государства», — отметил он.

Заведующая кафедрой русского языка АГПУ, профессор Наира Далян отметила устойчивость многолетнего партнерства с фондом.

«Мы рады, что Фонд «Наше будущее» и АГПУ уже не первый год успешно реализуют совместную программу повышения квалификации», — сказала она.

В рамках программы выступили ведущие специалисты в области РКИ, включая преподавателя МПГУ Марину Ивкину и старшего преподавателя СПбГУ Наталью Новак. Все участники получили сертификаты.
 
