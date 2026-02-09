Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Более 580 тыс. россиян получили помощь в трудоустройстве от «Единой России»

Партпроект «Единой России» помог с трудоустройством 700 жителям Подмосковья
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Свыше 580 тыс. жителей России получили помощь в трудоустройстве в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Об этом рассказал федеральный координатор проекта, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, сообщает новостной канал Regions.ru.

По его словам, среди тех, кто нашел работу благодаря инициативе, — 17 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья и 6,7 тыс. участников специальной военной операции.

Директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что в Московской области, согласно данным пресс-службы регионального отделения партии, реализация проекта также показала значительные результаты. По ее словам, благодаря партпроекту новую работу смогли найти около 700 жителей региона устроились на новую работу, включая 103 ветерана СВО.

«Партийный проект «Моя карьера с Единой Россией» позволил сделать наше взаимодействие системным почти по всем аспектам: профориентация, профессиональное обучение, тренинги личностного и карьерного роста, трудоустройство разных категорий граждан, в том числе молодежи и участников СВО», — отметила она.

Кроме того, с июня 2024 года при Кадровом центре действует совместный с «Единой Россией» проект женских клубов. Он направлен на организацию профориентационных встреч и тренингов для женщин, планирующих сменить профессию или вернуться на рынок труда после перерыва.

Также на 2026 год Кадровый центр Подмосковья планирует усилить работу по трудоустройству двух ключевых групп — участников СВО и молодежи.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!