Более 580 тыс. россиян получили помощь в трудоустройстве от «Единой России»

Свыше 580 тыс. жителей России получили помощь в трудоустройстве в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Об этом рассказал федеральный координатор проекта, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, сообщает новостной канал Regions.ru.

По его словам, среди тех, кто нашел работу благодаря инициативе, — 17 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья и 6,7 тыс. участников специальной военной операции.

Директор Кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова отметила, что в Московской области, согласно данным пресс-службы регионального отделения партии, реализация проекта также показала значительные результаты. По ее словам, благодаря партпроекту новую работу смогли найти около 700 жителей региона устроились на новую работу, включая 103 ветерана СВО.

«Партийный проект «Моя карьера с Единой Россией» позволил сделать наше взаимодействие системным почти по всем аспектам: профориентация, профессиональное обучение, тренинги личностного и карьерного роста, трудоустройство разных категорий граждан, в том числе молодежи и участников СВО», — отметила она.

Кроме того, с июня 2024 года при Кадровом центре действует совместный с «Единой Россией» проект женских клубов. Он направлен на организацию профориентационных встреч и тренингов для женщин, планирующих сменить профессию или вернуться на рынок труда после перерыва.

Также на 2026 год Кадровый центр Подмосковья планирует усилить работу по трудоустройству двух ключевых групп — участников СВО и молодежи.