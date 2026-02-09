Рособрнадзор запретил прием в один из вузов

Рособрнадзор запретил прием в один вуз и объявил предостережения шести

Рособрнадзор запретил прием в кисловодский институт и объявил предостережения еще шести вузам. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО «Кисловодский гуманитарно-технический институт»», — говорится в сообщении.

Также были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований еще шести университетам, среди которых числятся университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

В начале месяца более 10 российским вузам было объявлено предостережение. Рособрнадзор заявил о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило вузам «принять меры по обеспечению их соблюдения». Суть претензий не уточняется.

Предостережения получили «Московский международный университет», «Институт международных связей», «Московская академия предпринимательства», «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова», «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».

Ранее в Госдуме опровергли массовый переход вузов на новую модель обучения.