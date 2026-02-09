Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Рособрнадзор запретил прием в один из вузов

Рособрнадзор запретил прием в один вуз и объявил предостережения шести
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Рособрнадзор запретил прием в кисловодский институт и объявил предостережения еще шести вузам. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО «Кисловодский гуманитарно-технический институт»», — говорится в сообщении.

Также были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований еще шести университетам, среди которых числятся университет «Синергия», Байкальский гуманитарный институт, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

В начале месяца более 10 российским вузам было объявлено предостережение. Рособрнадзор заявил о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило вузам «принять меры по обеспечению их соблюдения». Суть претензий не уточняется.

Предостережения получили «Московский международный университет», «Институт международных связей», «Московская академия предпринимательства», «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова», «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».

Ранее в Госдуме опровергли массовый переход вузов на новую модель обучения.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!