Общество

«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут игру «1418» в Год единства народов

Историческая интеллектуальная игра «1418» объединит участников из 60 стран
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

«Единая Россия» и движение «Волонтеры Победы» 24 марта проведут всероссийскую историческую интеллектуальную игру «1418». Об этом сообщается на сайте партии.

Мероприятие приурочено к 2026 году, объявленному президентом России Годом единства народов Росси. Оно будет посвящено теме исторического единства советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Игра состоит из двух блоков по 10 вопросов, посвященных событиям Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также подвигам Героев Советского Союза независимо от их национальности и рода войск. Отмечается, что все задания подготовлены на основе архивных документов, фото-, видео- и аудиоматериалов и прошли экспертизу профессионального исторического сообщества.

«Мы напоминаем непреложный факт: Великую Победу одержал единый многонациональный советский народ. Приглашаем всех присоединиться к игре, которая поможет лучше подготовиться к международной акции «Диктант Победы»», — заявила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Игра пройдет в пяти потоках: четыре трансляции охватят смежные федеральные округа России, пятая — на английском языке для международной аудитории. По итогам каждого потока будут определены три лучшие команды.

При этом поучаствовать сможет любой желающий. Зарегистрироваться на игру можно на сайте игра-1418.рф.

Напомним, в 2022 году «1418» вошла в Книгу рекордов России как самая массовая онлайн-игра о Великой Отечественной войне. Тогда в ней приняли участие 32 744 человека. В 2025 году число участников превысило 80 тысяч из 60 стран мира.
 
