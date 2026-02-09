«Единая Россия» запустила программу «СВОй бизнес» в Самарской области

В Самаре обучат 30 участников СВО и их родных навыкам ведения бизнеса

В Самарском университете государственного управления «Международный институт рынка» (МИР) стартовала федеральная образовательная программа «СВОй бизнес». Она запущена в Самарской области партией «Единая Россия», Корпорацией МСП и «Опорой России», сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что пятидневный образовательный интенсив, предназначенный для участников спецоперации и их семей, реализуется по партпроекту «Предпринимательство».

В ходе обучения порядка 30 будущих предпринимателей смогут получить практические знания и освоить ключевые навыки ведения бизнеса.

В программу включены мастер-классы и лекции по юридическим и финансовым аспектам предпринимательства, маркетингу, бизнес-планированию, изучению рынка и мерам государственной поддержки.

Участники посетят действующие предприятия, пообщаются с успешными предпринимателями и представят собственные бизнес-проекты.

По итогам обучения слушатели получат сертификаты об окончании курса.

После принятия решения об открытии собственного дела каждый ветеран СВО — начинающий предприниматель получит персонального куратора из числа опытных бизнесменов — членов «Опоры России».

Глава общественного совета партпроекта в регионе Денис Купцов подчеркнул, что «Единая Россия» — первая и единственная партия, которая занимается поддержкой бойцов СВО и их социализацией после возвращения с фронта.

«Для ребят и членов их семей важно понять, в чем их призвание. Предполагаем, что не все станут предпринимателями, кому-то подойдет муниципальное управление или госслужба, общественно-политическая деятельность. Партия всегда рада встретить и принять в свои ряды и дальше направить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП объявили о старте федерального проекта «СВОй бизнес» в феврале 2025 года.