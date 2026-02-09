Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

«Афишу Daily» проведет вечеринку в честь 10-летия в преддверии Дня влюбленных

«Афиша Daily» отметит 10-летие вечером о любви и человеческих связях
Shutterstock

«Афиша Daily» 13 февраля в честь 10-летия со дня запуска сайта проведет в клубе «Оригинал» для читателей и друзей издания мероприятие под названием «Любовь как вечный двигатель». Об этом сообщили в пресс-службе издания.

Отмечается, что дата выбрана неслучайно: организаторы хотят напомнить про другие, не менее ценные чувства и отношения: дружеские, фанатские, рабочие, творческие и, конечно, с самими собой.

«10 лет «Афиша Daily» каждый день разбирает главные явления и тренды современной культуры, интернета, бурной городской жизни и объединяет людей: кто-то благодаря изданию находит новых артистов, кто-то – темы для переписок, кто-то – знакомых. Юбилейная дата – редкая возможность увидеть этот комьюнити-эффект офлайн», — говорится в сообщении.

Программа мероприятия включит паблик-ток «Как любовь стала движущей силой музыкантов» с участием музыкального журналиста Николая Редькина, шеф-редактора «Афиши Daily» Леши Горбаша и приглашенных артистов. Участники обсудят, как любовь работает в музыке — от вдохновения до долгих творческих поисков.

Также гостей ждет фан-дейтинг — формат быстрых встреч с артистами и редакторами, где можно задать вопросы, познакомиться и найти общие интересы — от любимых московских баров до мемов.

Для желающих будет работать таролог, который погадает на любовь — от вопросов о конкретных отношениях до поиска способов «влюбиться в себя».

Музыкальную часть вечера составят выступления дружественных артистов и диджеев. Отдельное внимание будет уделено бэк-ту-бэк-сетам, где диджеи выступят вместе с редакторами издания.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!