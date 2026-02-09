«Афишу Daily» проведет вечеринку в честь 10-летия в преддверии Дня влюбленных

«Афиша Daily» 13 февраля в честь 10-летия со дня запуска сайта проведет в клубе «Оригинал» для читателей и друзей издания мероприятие под названием «Любовь как вечный двигатель». Об этом сообщили в пресс-службе издания.

Отмечается, что дата выбрана неслучайно: организаторы хотят напомнить про другие, не менее ценные чувства и отношения: дружеские, фанатские, рабочие, творческие и, конечно, с самими собой.

«10 лет «Афиша Daily» каждый день разбирает главные явления и тренды современной культуры, интернета, бурной городской жизни и объединяет людей: кто-то благодаря изданию находит новых артистов, кто-то – темы для переписок, кто-то – знакомых. Юбилейная дата – редкая возможность увидеть этот комьюнити-эффект офлайн», — говорится в сообщении.

Программа мероприятия включит паблик-ток «Как любовь стала движущей силой музыкантов» с участием музыкального журналиста Николая Редькина, шеф-редактора «Афиши Daily» Леши Горбаша и приглашенных артистов. Участники обсудят, как любовь работает в музыке — от вдохновения до долгих творческих поисков.

Также гостей ждет фан-дейтинг — формат быстрых встреч с артистами и редакторами, где можно задать вопросы, познакомиться и найти общие интересы — от любимых московских баров до мемов.

Для желающих будет работать таролог, который погадает на любовь — от вопросов о конкретных отношениях до поиска способов «влюбиться в себя».

Музыкальную часть вечера составят выступления дружественных артистов и диджеев. Отдельное внимание будет уделено бэк-ту-бэк-сетам, где диджеи выступят вместе с редакторами издания.