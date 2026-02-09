Назван наиболее популярный у россиян видеохостинг

«VK Видео» стал самым популярным видеохостингом у россиян в январе

Видеосервис «VK видео» стал наиболее популярным видеохостингом по охвату аудитории в России по итогам января 2026 года. Это следует из данных Mediascope за указанный период, сообщило ТАСС.

Опубликованные данные указывают на то, что число ежедневных пользователей видеосервиса составило 42,2 млн человек против 41,1 млн человек в декабре минувшего года.

Уточняется, что у YouTube число ежедневных пользователей в указанный период составило 22 млн человек против 21,9 млн, у Rutube — 8,3 млн человек против 8,5 млн.

При этом общее количество пользователей за январь 2026 года у «VK видео» составило 82,8 млн человек, у YouTube — 65,9 млн к, у Rutube — 47,7 млн.

Данные за январь текущего года собирались через платформу Mediascope Cross Web среди пользователей в России через десктопную и мобильную версии видеохостингов. В них не учитывались SmartTV, а также фоновый и эмбедированный просмотры.