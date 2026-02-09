Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Назван наиболее популярный у россиян видеохостинг

«VK Видео» стал самым популярным видеохостингом у россиян в январе
Gladskikh Tatiana/Shutterstock/FOTODOM

Видеосервис «VK видео» стал наиболее популярным видеохостингом по охвату аудитории в России по итогам января 2026 года. Это следует из данных Mediascope за указанный период, сообщило ТАСС.

Опубликованные данные указывают на то, что число ежедневных пользователей видеосервиса составило 42,2 млн человек против 41,1 млн человек в декабре минувшего года.

Уточняется, что у YouTube число ежедневных пользователей в указанный период составило 22 млн человек против 21,9 млн, у Rutube — 8,3 млн человек против 8,5 млн.

При этом общее количество пользователей за январь 2026 года у «VK видео» составило 82,8 млн человек, у YouTube — 65,9 млн к, у Rutube — 47,7 млн.

Данные за январь текущего года собирались через платформу Mediascope Cross Web среди пользователей в России через десктопную и мобильную версии видеохостингов. В них не учитывались SmartTV, а также фоновый и эмбедированный просмотры.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!