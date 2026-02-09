Самые лояльные участники программы «СберСпасибо» получили призы

Сбер провел награждение 100-миллионного участника программы лояльности «СберСпасибо». Житель Крыма и его семья получила сертификат на отдых на премиальном курорте на полуострове, сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, Сбер отметил 14 наиболее лояльных участников программы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Владивостока и Астрахани. Им вручены интеллектуальные колонки Sber и сертификаты на покупку билетов через билетный маркетплейс «Афиша».

Уточняется, что призы получили клиенты, которые подключились к программе лояльности «СберСпасибо» на старте и продолжают активно пользоваться ей более 14 лет.

«Отметка в 100 млн участников стала новым этапом и показателем доверия со стороны пользователей. Благодаря персонализации и сотрудничеству с новыми партеёрами мы продолжим расширять возможности для использования бонусов «Спасибо»», — сообщил глава дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев.