Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Самые лояльные участники программы «СберСпасибо» получили призы

Сбер наградил 100-миллионного участника своей программы лояльности
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Сбер провел награждение 100-миллионного участника программы лояльности «СберСпасибо». Житель Крыма и его семья получила сертификат на отдых на премиальном курорте на полуострове, сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, Сбер отметил 14 наиболее лояльных участников программы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Владивостока и Астрахани. Им вручены интеллектуальные колонки Sber и сертификаты на покупку билетов через билетный маркетплейс «Афиша».

Уточняется, что призы получили клиенты, которые подключились к программе лояльности «СберСпасибо» на старте и продолжают активно пользоваться ей более 14 лет.

«Отметка в 100 млн участников стала новым этапом и показателем доверия со стороны пользователей. Благодаря персонализации и сотрудничеству с новыми партеёрами мы продолжим расширять возможности для использования бонусов «Спасибо»», — сообщил глава дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!