Тренер рассказал, почему важно тренировать кисти рук

Тренировка кистей рук облегчает выполнение силовых упражнений и улучшает осанку, а точечный массаж этой зоны помогает расслабиться и снизить стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Мы привыкли качать «большие» мышцы: спину, ноги, ягодицы. А вот кисти рук чаще всего живут по остаточному принципу. Максимум — пару упражнений на хват в конце тренировки. И зря. Кисти — это не просто «конец руки». Это тонкая моторика, сила хвата, состояние нервной системы и даже уровень стресса. Начнем с того, что сильный, устойчивый хват позволяет увереннее держать снаряд, меньше «ловить» микродергания и смещения, а значит — снижает риск компенсаций в плечах, шее и спине. То есть, работая над кистями, вы косвенно улучшаете осанку и технику выполнения упражнений в целом. Это один из тех моментов, которые не лежат на поверхности, но реально меняют качество тренировки», — пояснил Брабечан.

Он также рекомендовал делать массаж кистей с помощью су-джока — специального шарика с шипами. Эта техника расслабляет и улучшает качество сна после рабочего дня.

«Воздействие мячиками и кольцами стимулирует точки, которые связаны с внутренними органами, мягко тонизирует нервную систему и помогает при усталости, снижении концентрации и эмоциональном выгорании. Регулярный массаж кистей может улучшать качество сна через общее расслабление, снижать уровень тревожности и помогать «выключать голову» после рабочего дня. Попробуйте простую вещь: 3–5 минут покатайте су-джок мяч между ладонями, затем промассируйте каждый палец по отдельности от основания к ногтю. Часто уже через пару минут человек чувствует, как «отпускает» не только руки, но и голову. Кроме того, работа пальцами и кистями помогает «собрать» внимание и включить мозг. Это особенно полезно для тех, кто много работает за компьютером или с телефоном», — констатировал Брабечан.

Ранее тренер рассказал, как быстрее вывести молочную кислоту из мышц.