В Приморье спасли пациентку с забытым в почке катетером

В Приморье женщина два года жила с забытым в почке катетером

В Приморском крае медики успешно провели сложную операцию пациентке, которая два года прожила с забытым в почке мочеточниковым стентом. Об этом сообщает пресс-служба Тысячекоечной больницы Владивостока.

Установленный два года назад для отвода мочи катетер не был вовремя удален. За это время на нем отложились соли, и он превратился в плотную каменную структуру, образовав также камни в почке и мочевом пузыре. Когда пациентка поступила в больницу, медики приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

Через прокол в пояснице медики удалили почечный камень, а через естественные пути с помощью лазера раздробили и извлекли камень из мочевого пузыря и сам катетер. Состояние женщины врачи оценивают как стабильное, на пятые сутки после операции ее выпишут на амбулаторное лечение.

До этого в Абакане врачи забыли внутри женщины иглу во время кесарева сечения.

Ранее дагестанские врачи достали из живота пациентки салфетку, забытую там четыре года назад.