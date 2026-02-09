Размер шрифта
Синоптик предсказал на эту неделю резкую смену погоды в столичном регионе

Синоптик Шувалов: в Подмосковье мороз -20 градусов сменится волной тепла с юга
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

До середины текущей недели в столичном регионе сохранится холодная погода, которую формирует антициклон. В ночь на среду похолодает до -20 градусов, а затем внезапно морозы сменятся волной тепла, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, включительно до среды температура воздуха в Московской области будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Ночью ожидается от -13 до -15 градусов, днем порядка -10 градусов. В ночь на среду местами могут ударить морозы до -20 градусов.

«А далее будет подъём тёплого сектора циклона с юга. Сперва он принесёт снегопады с количеством осадков 5-8 см», — отметил Шувалов.

В этот период, по его словам, температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов, а в пятницу ожидается около 0 градусов. В выходные столбики термометров могут перешагнуть положительные значения – прогнозируется от 0 до +2 градусов, заключил синоптик.

Ранее синоптик рассказал о мягких морозах в Москве.
 
