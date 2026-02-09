Россияне назвали опыт и хорошую сковороду залогом успеха при выпечке блинов

Почти треть россиян пекут блины во время Масленичной недели два-три раза, при этом большинство готовят их лишь один раз за праздник. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

Согласно исследованию, 37% респондентов готовят блины за Масленицу один раз, 28% — два-три раза, а ежедневно блины пекут только 8% респондентов.

Абсолютное большинство респондентов (89%) отдают предпочтение классическим тонким блинчикам с дырочками. Толстые блины и панкейки выбирают значительно реже — 9% и 2% соответственно.

Также более половины россиян (53%) считают, что главным фактором приготовления идеальных блинов является личный опыт. Качество сковороды отмечают 28% опрошенных, тогда как на рецепт ориентируются 17%.

Исследование также показало, что специализированные блинные сковороды остаются нишевым товаром. В 2025 году за неделю до Масленицы их доля продаж составляла 6-7% от общего объема, в период праздника увеличивалась до 15%, а после его окончания вновь снижалась до 6%.

Чаще всего для выпечки блинов россияне используют сковороды с антипригарным покрытием (43%), однако чугунная посуда также остается востребованной (39%). Доля тефлоновых сковородок составляет 15% и продолжает сокращаться.

При выборе сковороды ключевым критерием для большинства респондентов (52%) является материал покрытия. Диаметр и форма имеют значение для 19% опрошенных, а цена оказалась решающим фактором лишь для 13%.

В 2026 году средний чек по России на покупку сковородок в преддверии Масленицы составил от 2,5 тыс. до 3,4 тыс. рублей. В отдельных регионах, включая Алтайский край и Владимирскую область, этот показатель достигал 7 тыс. рублей.

При принятии решения о покупке сковороды россияне чаще всего ориентируются на рекомендации близких — так ответили 51% участников опроса. Отзывы в интернете учитывают 43% респондентов, тогда как реклама влияет на выбор лишь 6%.

Наибольшая доля заказов на сковороды в предпраздничные недели приходится на Москву — 41%. Далее следуют Санкт-Петербург (9%), Нижегородская область (5%) и Краснодарский край (5%).

Исследование было проведено в период с 22 по 29 января 2026 года.