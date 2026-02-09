Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Россияне назвали опыт и хорошую сковороду залогом успеха при выпечке блинов

Rambler&Co: 89% жителей России предпочитают классические тонкие блины
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть россиян пекут блины во время Масленичной недели два-три раза, при этом большинство готовят их лишь один раз за праздник. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

Согласно исследованию, 37% респондентов готовят блины за Масленицу один раз, 28% — два-три раза, а ежедневно блины пекут только 8% респондентов.

Абсолютное большинство респондентов (89%) отдают предпочтение классическим тонким блинчикам с дырочками. Толстые блины и панкейки выбирают значительно реже — 9% и 2% соответственно.

Также более половины россиян (53%) считают, что главным фактором приготовления идеальных блинов является личный опыт. Качество сковороды отмечают 28% опрошенных, тогда как на рецепт ориентируются 17%.

Исследование также показало, что специализированные блинные сковороды остаются нишевым товаром. В 2025 году за неделю до Масленицы их доля продаж составляла 6-7% от общего объема, в период праздника увеличивалась до 15%, а после его окончания вновь снижалась до 6%.

Чаще всего для выпечки блинов россияне используют сковороды с антипригарным покрытием (43%), однако чугунная посуда также остается востребованной (39%). Доля тефлоновых сковородок составляет 15% и продолжает сокращаться.

При выборе сковороды ключевым критерием для большинства респондентов (52%) является материал покрытия. Диаметр и форма имеют значение для 19% опрошенных, а цена оказалась решающим фактором лишь для 13%.

В 2026 году средний чек по России на покупку сковородок в преддверии Масленицы составил от 2,5 тыс. до 3,4 тыс. рублей. В отдельных регионах, включая Алтайский край и Владимирскую область, этот показатель достигал 7 тыс. рублей.

При принятии решения о покупке сковороды россияне чаще всего ориентируются на рекомендации близких — так ответили 51% участников опроса. Отзывы в интернете учитывают 43% респондентов, тогда как реклама влияет на выбор лишь 6%.

Наибольшая доля заказов на сковороды в предпраздничные недели приходится на Москву — 41%. Далее следуют Санкт-Петербург (9%), Нижегородская область (5%) и Краснодарский край (5%).

Исследование было проведено в период с 22 по 29 января 2026 года.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!