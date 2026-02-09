Врач перечислил продукты, от которых зубы портятся быстрее, чем от конфет

Особую опасность для зубов представляет «липкий сахар»: газированные напитки, сладкие леденцы, ириски и прочие тягучие конфеты. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач стоматолог-ортопед, главврач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин. Он отметил, что для эмали вредны любые продукты, которые прилипают к зубам, например, мягкие булочки, даже если они без сахара.

«Резкий перепад температур (кофе с мороженым) вызывает микротрещины в эмали. Ну а абсолютное зло — молочный шоколад. И вообще, все мягкие, пастообразные продукты (йогурты, творожки) для зубов хуже, чем, например, хороший стейк, который требует активного жевания», — сказал специалист.

Он также предупредил, что сахар в любых его проявлениях вреден для полости рта.

Главный врач стоматологии «Все свои» Виктория Каратаева до этого говорила, что одним из неочевидных факторов, способствующих разрушению эмали, является привычка запивать горячую пищу холодными напитками. Такие перепады температуры повышают чувствительность и могут вызывать микротрещины на эмали. Еще один фактор риска, по ее словам, — кислые продукты и напитки, в том числе утренняя вода с лимоном, смузи из цитрусовых, газированные напитки без сахара.

Ранее родителей предупредили об опасности мармелада с кофеином для детей.