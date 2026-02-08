Размер шрифта
Школьники со всей России провели научные эксперименты в рамках акции «Движения первых»

Акция «Наука для каждого» прошла в трех форматах по всей России
David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

С 2 по 8 февраля в рамках всероссийской акции «Наука для каждого», организованной «Движением первых», к научным исследованиям и эксперименты присоединились школьники, студенты СПО и вузов, педагоги, наставники, семьи и представители детских объединений из всех регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Акция стала продолжением цикла занятий «Разговоры о важном» и приурочена ко Дню российской науки. Ее ключевой темой стал вклад современных российских ученых в мировую науку, а также возможности, доступные молодым людям для реализации в исследовательской и проектной деятельности.

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов подчеркнул, что всероссийская акция «Наука для каждого», посвященная Дню российской науки, стала важным элементом нашей системной работы по формированию деятельного сообщества юных инженеров и естествоиспытателей.

«Ребята провели различные химические и физические опыты, подготовили видеоролики, в которых доступным языком рассказали о сложных научных явлениях и о тех ученых, которые внесли существенный вклад в развитие российской науки. Только воспитывая в детях с самого раннего возраста «ген исследователя», мы сможем добиться реального научного и технологического лидерства России на долгие годы», — отметил он.

Участники могли присоединиться к акции в трех форматах. В рамках проекта «Просто о сложном» школьники и студенты снимали видеоролики о научных открытиях и выдающихся личностях. На интерактивной выставке «Наука на ладошке» младшим школьникам демонстрировали простые, но увлекательные опыты через игровые станции. Третий формат — «Карта научных героев нашего края» — предполагал масштабные региональные исследования, выполненные совместно с наставниками.

В мероприятиях также приняли участие советники по воспитанию, члены семейного сообщества «Родные – Любимые», партнеры движения и всероссийские детские центры.
 
