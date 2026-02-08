Симоньян получила спецприз премии «Слово» за роман о вере и времени

Главный редактор RT Маргарита Симоньян удостоена специального приза жюри национальной литературной премии «Слово» за роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Об этом сообщается на сайте издания.

Награду вручили на церемонии в Москве. Ведущий мероприятия, режиссер Константин Богомолов подчеркнул, что премия — не просто признание художественной ценности произведения, но и дань смелости мысли.

«Эта награда дается за смелость мысли, за способность уловить и назвать главный нерв времени, ответить на интеллектуальные вызовы, стоящие перед нашей цивилизацией. Можно сказать, что книга, которая будет награждена сегодня, — это личный дневник мыслителя, оказавшегося на линии фронта мировоззренческих битв современности», — заявил он.

Специальный приз вручил первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, отметивший многолетнее знакомство с Симоньян.

«Человек этот необычной внутренней силы. Он родился с этой силой и проживает по сегодняшний день с ней всю жизнь. Это человек, который получает жизненные испытания огромных масштабов. Я с гордостью представляю Маргариту Симоньян», — сказал он.

По видеосвязи выступила сама лауреат.

«Мыслителем меня еще никто не называл. Я и к «писателю» не совсем привыкла», — отметила она.

В своем обращении Симоньян назвала книгу «делом своей жизни» и призналась, что писала ее с молитвой.

«Когда я писала эту книгу, то думала о том, что, если хоть одного прочитавшего эта книга приведет к вере, заставит открыть Библию, задуматься о том, как он живет, задуматься о том, заслужит ли он рай, нам обещанный, обетованный, предсказанный, или он живет так, что он не сможет его заслужить, — пора бы покаяться... Так вот, я думаю, что если хоть один человек придет к таким мыслям и к таким чувствам, значит, уже я родилась не зря, как я загадала в шесть лет», — отметила она.

Также главный редактор RT поблагодарила организаторов и отметила, что была рада получить награду.

«Спасибо всем огромное за эту честь. Безумно рада и невероятно польщена. Эту книгу я считаю делом своей жизни», — отметила она.