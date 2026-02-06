Рост числа радикальных исламистов назвали причиной отказа татар от посещения мечетей

Татары перестали ходить в мечети из-за политики Духовного управления мусульман в России (ДУМ РФ), сделавшего ставку на радикально настроенных мигрантов. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале писатель Роман Антоновский.

«ДУМ РФ жалуется, что татары перестали ходить в мечети. Так из-за политики управления и перестали. Будучи не очень популярным среди коренных мусульман России, включая татар, и конфликтуя с муфтиятами Дагестана и ЦДУМ Таджуддина, ДУМ РФ сделали ставку на радикальных мигрантов: нагнали в подведомственные им мечети приезжих исламистов и ведут там проповеди, нацеленные на залетных джихадистов», — считает Антоновский.

С мнением писателя согласилась редакция Telegram-канала «Многонационал». Также она опубликовала скриншоты с комментариями читателей, подтверждающих, что татары перестали ходить в мечети именно из-за роста в них числа радикально настроенных мигрантов-исламистов.

Для нормализации ситуации Антоновский выступил с предложением изъять мечети из-под управления ДУМ РФ и включить их в структуру пророссийских муфтиятов.

«Когда мечети покинут исламисты-мигрантов, туда вернутся наши коренные татары», — отметил он.

Таким образом Антоновский отреагировал на заявление замглавы ДУМ РФ Рушана Аббясова.

Ранее Аббясов заявил, что сегодня управление «наблюдает, что в мечети приходит мало татар, причем не только в Москве, но и в регионах».