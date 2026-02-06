Юрист объяснил, как определять фейковые отзывы на товары

Фейковые отзывы на товары, продающиеся в Сети, вводят пользователей в заблуждение и могут привести к разочарованию при покупке. Однако существуют зацепки, по которым удастся отличить подобные комментарии от реальных. Об этом Life.ru сообщил юрист по защите прав потребителей Алексей Койтов.

«Фейковые отзывы — это, можно сказать, профессиональная деятельность по созданию положительного имиджа, если компания для себя заказывает эти услуги, и отрицательного — для конкурентов. Такие отзывы обычно типовые, но есть и те, которые достаточно качественно адаптированы под реальность», — объяснил специалист.

Он отметил, что с появлением искусственного интеллекта создавать реалистичные фальшивые отзывы стало значительно проще. Однако отличить комментарий с ложной информацией от настоящего все еще можно. В основном в текстах от фейковых потребителей конкретика либо полностью отсутствует, либо указано слишком много незначительных и ненужных деталей. При этом к таким отзывам практически всегда не прикреплены фотографии товара.

Юрист подчеркнул, что такие фейковые тексты относятся к правонарушениям, поскольку они вводят потребителей в заблуждение и создают условия для недобросовестной конкуренции.

По мнению эксперта, бороться с фальшивыми отзывами получится с помощью фильтров, позволяющих оставлять комментарии только настоящим покупателям. Такая функция уже существует во многих сервисах, в числе которых маркетплейсы.

