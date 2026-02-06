Размер шрифта
Общество

Нейросеть Сбера стала персональным олимпийским гидом

GigaChat стал спонсором трансляций Олимпиады-2026
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Нейросеть Сбера GigaChat стала спонсором трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что с 6 по 22 февраля GigaChat расскажет зрителям о малоизвестных фактах Олимпиад, проведет викторину о спорте, а также даст прогнозы на выступления российских спортсменов.

«Искусственный интеллект Сбера довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведет реальный, живой диалог на повседневные темы. Наша модель становится приятным собеседником как для болельщиков, так и спортивных обозревателей в студии», — рассказал старший вице-президент-директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин.

Кроме того, в GigaChat появился раздел для создания персональных подкастов о зимней Олимпиаде.

Напомним, XXV зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.
 
