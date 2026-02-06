Коммерсанты изобрели необычный способ перевоспитания трудных подростков

В России появилась услуга по найму лжеполицейских для перевоспитания подростков

Журналисты Ura.ru обнаружили на одном из популярных сайтов объявлений услугу по найму лжесотрудников полиции, которые за 10-15 тысяч рублей готовы приехать к семье и жестко провести «воспитательную беседу» с ребенком.

«Псевдоспециалисты приезжают в форме, начинают давить и запугивать непослушных детей, опрашивать их под запись (бланки опроса МВД входят в комплект) и даже досматривать телефоны на предмет скрываемой от родителей информации и фото/видео, порой дети забиваются от страха в угол», — рассказали звонившие по данным объявлениям.

Уточняется также, что перед визитом псевдополицейские заключали с родителями договор на оказание услуг в виде «интерактивной шоу-программы». Услуга была доступна в 17 российских городах, включая Екатеринбург, Пермь и Челябинск.

По информации издания, деятельностью «органов» уже заинтересовались настоящие правоохранители.

В начале февраля в Москве трое мужчин представились сотрудниками полиции и ограбили местного жителя.

По данным столичного ГУ МВД, злоумышленники встретили 27-летнего москвича в подъезде дома на Профсоюзной улице. При себе у мужчин был пистолет, который они приставили к виску жертвы, и потребовали, чтобы пострадавший вернулся в свою квартиру, где устроили дерзкий разбой под видом обыска.

Испуганный хозяин жилья не сопротивлялся и отдал бандитам наличные, банковскую карту и даже перевел часть криптовалюты на указанный криптокошелек. Общий ущерб превысил 930 тыс. рублей.

Ранее лжеполицейские украли из дома пожилой пары украшения, золотой слиток и €10 тысяч.