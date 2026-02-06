Размер шрифта
Общество

Курорт «Манжерок» увеличил зону катания в зимнем сезоне 2026

Протяженность горнолыжных трасс на курорте «Манжерок» увеличилась до 81 км
Сбер

Курорт Сбера «Манжерок» запустил в работу 5 новых канатных дорог и увеличил общую протяженность горнолыжных трасс в зимнем сезоне 2026 до 81 км, сообщает пресс-служба банка.

Новые канатные дороги на курорте обладают пропускной способностью 2400 человек в час, а кабины, рассчитанные на 8 пассажиров, оснащены нагревом сидений, аудио и видеосопровождением.

Все пять новых канатных дорог имеют в названии отметки высот расположения верхних станций, чтобы отдыхающим было легче ориентироваться во время катания.

В Сбере рассказали, что первые пассажиры особо отметили виды канатной дороги «Легенда 390», которая проходит над Манжерокским озером.

Всего на данный момент на курорте работают 10 канатных дорог кресельного и гондольного типа, а также травалатор.
 
