Общество

В «Афише Daily» представили нового редакционного директора

Трифон Бебутов стал новым редакционным директором «Афиши Daily»
Из личного архива

Компания «Афиша» объявила о назначении Трифона Бебутова на должность редакционного директора «Афиши Daily», сообщает пресс-служба компании.

На новой должности Бебутов будет отвечать за запуск новых форматов, расширение партнерской сети, поиск новых точек роста и усиление присутствия бренда.

«Роль редакционного директора – это возможность сфокусироваться на стратегическом развитии сильного медиабренда. Я планирую концентрироваться на масштабировании больших форматов, выстраивании новых партнерств для роста аудитории», — отметил Бебутов.

По словам генерального директора компании «Афиша» Евгения Сидорова, назначение Бебутова является стратегически важным шагом для развития издания.

«Мы приветствуем его в команде и ставим амбициозные цели. Профессиональный опыт Трифона в области современного контента и управления медиапроектами, включая их монетизацию, а также глубокое понимание нашего бренда позволят эффективно решать задачи по расширению присутствия и укреплению рыночных позиций издания», — сказал он.

Александра Садыкова-Левина сохраняет позицию главного редактора «Афиши Daily» и продолжит фокусироваться на операционном управлении, формировании контент-стратегии издания и ежедневной работе журналистов для обеспечения актуальности и востребованности выпускаемых материалов.
 
