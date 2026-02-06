Размер шрифта
Сбер получил более 100 научных патентов в 2025 году

Андрей Белевцев: научные достижения 2025 года – плод многолетней работы Сбера
Пресс-служба Сбера

За 2025 год Сбер совместно с партнерами опубликовал 440 научных работ, собрал 290 заявок на «Научную премию», получил более 100 патентов и реализовал крупнейший open-source проект в Европе, сообщается в опубликованных отчетах о научно-исследовательских достижениях банка за прошлый год.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, достижения 2025 года – это плод многолетней исследовательской работы Сбера и действий команды.

«Сегодня мир становится свидетелем целой серии впечатляющих прорывов в самых разных областях науки и технологий, и особенно в искусственном интеллекте, который перестает быть исключительно предметом исследований. Он становится частью самого научного процесса, превращаясь из вспомогательного инструмента в полноценного интеллектуального партнера», — сказал он.

Белевцев добавил, что развитие национальных ИИ-технологий приобретает особое значение.

«В Сбере выстроен полный цикл разработки подобных технологий — от сбора и подготовки данных до создания глубоко специализированных решений. Это позволяет создавать продукты, которые не просто конкурентны на мировом рынке, а крайне точно учитывают особенности нашей культуры и специфику задач пользователей из России», — заявил он.

В опубликованных отчетах отмечается, что GigaChat впервые начал работу на Международной космической станции, чтобы помогать космонавтам «Роскосмоса», а портфель российских и евразийских патентов Сбера превысил 700 единиц.

Кроме того, ко Дню науки Сбер подготовил специальный лендинг, в который вошел не только аналитический сборник «Наука в Сбере 2026», но и лекции лауреатов «Научной премии» и спецпроекты.
 
