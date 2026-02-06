Стало известно, сколько калорий можно сжечь при расчистке снега

Во время расчистки двора и машины от снега можно сжечь несколько сотен калорий за один час. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник.

По его словам, в момент расчистки территории активнее всего тренируются плечи, руки, пресс и косые мышцы (когда приходится откидывать снег в сторону), а также ноги и спина. Так за час можно потратить от 400 до 600 калорий. При откапывании машины после снегопада можно израсходовать 300–500 калорий, в этом случае активнее будут работать ноги, спина и руки.

Специалист добавил, что активная физическая нагрузка на морозе может дополнительно сжигаться до 100–200 калорий в час из-за повышения базового метаболизма и расхода энергии на усиленную терморегуляцию.

«К тому же в холодную погоду многие стараются надеть более теплую одежду, а она обычно весит больше, сковывает движения, и телу приходится делать дополнительные усилия, чтобы преодолеть нагрузку», — добавил Скрипник.

Тренер клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал «Газете.Ru», что при уборке снега важно сохранять спину прямой и работать ногами, тогда нагрузка на поясницу будет минимальной.

