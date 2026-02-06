Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно, сколько калорий можно сжечь при расчистке снега

Физиолог Скрипник: несколько сотен калорий можно сжечь при расчистке снега
Юрий Кочетков/РИА Новости

Во время расчистки двора и машины от снега можно сжечь несколько сотен калорий за один час. Об этом «Москве 24» рассказал спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник.

По его словам, в момент расчистки территории активнее всего тренируются плечи, руки, пресс и косые мышцы (когда приходится откидывать снег в сторону), а также ноги и спина. Так за час можно потратить от 400 до 600 калорий. При откапывании машины после снегопада можно израсходовать 300–500 калорий, в этом случае активнее будут работать ноги, спина и руки.

Специалист добавил, что активная физическая нагрузка на морозе может дополнительно сжигаться до 100–200 калорий в час из-за повышения базового метаболизма и расхода энергии на усиленную терморегуляцию.

«К тому же в холодную погоду многие стараются надеть более теплую одежду, а она обычно весит больше, сковывает движения, и телу приходится делать дополнительные усилия, чтобы преодолеть нагрузку», — добавил Скрипник.

Тренер клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал «Газете.Ru», что при уборке снега важно сохранять спину прямой и работать ногами, тогда нагрузка на поясницу будет минимальной.

Ранее сообщалось, что снег в ботинках оказался реальной угрозой для здоровья.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!